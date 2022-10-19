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Мостовой: «Соболева сравнивают с Холанном только те люди, которые сами в футбол не играли»

Мария Гусева
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на сравнение нападающего красно-белых Александра Соболева с форвардом «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.

«Молодец Соболев, так и должно быть. Для этого люди играют футбол. Я понимаю, если бы он выступал в Европе и там забивал. А так, что тут такого? Я еще до первого тура сказал, что чемпионат наш ослабленный. Сейчас хорошее время, чтобы поправить свою статистику. Получайте удовольствие, играйте! Соболева сравнивают с Бензема и Холанном только те люди, которые сами в футбол не играли. Все нормальные смеются над такими сравнениями. Зачем это делать? Если бы он играл в Европе и там лидировал вместе с Холанном, тогда, да, сравнивайте», — цитирует Betonmobile Мостового.

В текущем сезоне Соболев провел за «Спартак» 12 матчей, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач в чемпионате России.

После 13 туров «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-schitaet-smeshnyim-sravnenie-soboleva-s-benzema-i-holandom
Александр Мостовой
Александр Соболев
Эрлин Холанн
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
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 - : -
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 - : -
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Оренбург

 9
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Зенит

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П
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Зенит

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