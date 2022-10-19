Чепчугов считает Акинфеева лучшим вратарем в РПЛ

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов определил тройку лучших голкиперов в РПЛ на данный момент.

«Могу выделить следующих голкиперов — на первое место поставлю Игоря Акинфеева, второй — Александр Селихов, а третьим назову Матвея Сафонова», — приводит «РБ Спорт» слова Чепчугова.

В сезоне 2021/22 лучшим вратарем по версии РПЛ был признан голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. В минувшем сезоне 36-летний россиянин пропустил 28 мячей в 29 матчах чемпионата России, отыграв 13 встреч на ноль.