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Чепчугов считает Акинфеева лучшим вратарем в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов определил тройку лучших голкиперов в РПЛ на данный момент.

«Могу выделить следующих голкиперов — на первое место поставлю Игоря Акинфеева, второй — Александр Селихов, а третьим назову Матвея Сафонова», — приводит «РБ Спорт» слова Чепчугова.

В сезоне 2021/22 лучшим вратарем по версии РПЛ был признан голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. В минувшем сезоне 36-летний россиянин пропустил 28 мячей в 29 матчах чемпионата России, отыграв 13 встреч на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-chepchugov-akinfeev-luchshij-vratar-v-rpl/
Игорь Акинфеев
Сергей Чепчугов
ФК ЦСКА (Москва)
0
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