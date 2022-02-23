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Сегодня, 10:56

Габулов объяснил, почему «Химки» решили назначить Юрана новым главным тренером команды

Иван Торопцев
Корреспондент

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов объяснил, почему клуб принял решение назначить Сергея Юрана новым главным тренером команды.

«Рад представить нашего нового главного тренера. Сергей Юран — опытный специалист, хорошо знакомый болельщикам «Химок». При выборе наставника мы отталкивались от личных и профессиональных качеств, а также умения в кратчайшие сроки наладить контакт с командой.

На первой встрече мы сразу нашли общий язык — очень важно, что с тренерским штабом мы будем работать в одном направлении. Сергей Николаевич хорошо знаком со спецификой нашего футбола, у него есть необходимый опыт решения задачи в такой непростой ситуации. Желаю успехов новому тренерскому штабу!» — приводит официальный сайт «Химок» слова Габулова.

Сегодня, 23 февраля, «Химки» объявили о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера команды. Предыдущим наставником химчан был Игорь Черевченко, клуб отправил специалиста в отставку вчера.

«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 14 очками в 18 матчах.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/fevral/sergey-yuran-vozglavil-khimkii/
Владимир Габулов
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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