Габулов объяснил, почему «Химки» решили назначить Юрана новым главным тренером команды

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов объяснил, почему клуб принял решение назначить Сергея Юрана новым главным тренером команды.

«Рад представить нашего нового главного тренера. Сергей Юран — опытный специалист, хорошо знакомый болельщикам «Химок». При выборе наставника мы отталкивались от личных и профессиональных качеств, а также умения в кратчайшие сроки наладить контакт с командой.



На первой встрече мы сразу нашли общий язык — очень важно, что с тренерским штабом мы будем работать в одном направлении. Сергей Николаевич хорошо знаком со спецификой нашего футбола, у него есть необходимый опыт решения задачи в такой непростой ситуации. Желаю успехов новому тренерскому штабу!» — приводит официальный сайт «Химок» слова Габулова.

Сегодня, 23 февраля, «Химки» объявили о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера команды. Предыдущим наставником химчан был Игорь Черевченко, клуб отправил специалиста в отставку вчера.

«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 14 очками в 18 матчах.