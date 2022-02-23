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В «Химках» объяснили, почему Юран возглавил команду

В «Химках» высказались о назначении Юрана главным тренером
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Сергея Юрана.
«Я с Сергеем Николаевичем работал еще в 2020 году. Тогда харизма и эмоции Юрана дали команде новый импульс. Да, мы говорим Игорю Геннадьевичу спасибо за его работу, но надо что-то менять. В команде есть хорошие исполнители. Но нам нужны те самые эмоции, которые даст Сергей Николаевич. Надеюсь, мы решим поставленные задачи в короткий промежуток времени», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее, 23 февраля, «Химки» официально объявили о назначении Сергея Юрана главным тренером.

«Химки» занимают 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея в своем активе 14 очков после 18 матчей.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Гамид Агаларов

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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

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