В «Химках» объяснили, почему Юран возглавил команду

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Сергея Юрана.

«Я с Сергеем Николаевичем работал еще в 2020 году. Тогда харизма и эмоции Юрана дали команде новый импульс. Да, мы говорим Игорю Геннадьевичу спасибо за его работу, но надо что-то менять. В команде есть хорошие исполнители. Но нам нужны те самые эмоции, которые даст Сергей Николаевич. Надеюсь, мы решим поставленные задачи в короткий промежуток времени», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее, 23 февраля, «Химки» официально объявили о назначении Сергея Юрана главным тренером.

«Химки» занимают 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея в своем активе 14 очков после 18 матчей.