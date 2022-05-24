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Сегодня, 14:26

Футболисты «Уфы» посетили придорожное кафе по пути на матч с «Оренбургом»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Уфа» на автобусе отправилась на выездной стыковой матч с «Оренбургом». По пути команда остановилась в придорожном кафе, чтобы перекусить.

Первый матч пройдет в Оренбурге в среду, 25 мая, а ответный матч состоится в субботу, 28 мая.

Исполнительный комитет РФС принял решение сохранить действующий формат проведения Тинькофф РПЛ в сезоне-2022/23.

ФК Оренбург
ФК Уфа
6
19
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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  • Ajccio

    2 дня в поезде - прикольно))))

    24.05.2022

  • Sh Xa

    Тема-то не совсем шуточная. Аэропорт в Оренбурге закрыт до конца лета. Интересно, как ФК Оренбург собирается ездить на матчи в новом сезоне или как к нему будут ездить? На перекладных?

    24.05.2022

  • Ajccio

    Это намёк, шо бабла на РПЛ нет?

    24.05.2022

  • sergey stepanov

    Есть в придорожке спортсменам, а да РУСАДА то не работает и это профессиональные спортсмены! Потом отмазка будет, дымом специфическим в туалете надышались, а вся таблица Менделева в крови и моче от пищи и напитков с трассы! Кафешку наверняка татарин держит или болельщик Оренбурга!

    24.05.2022

  • Константин Мишин

    знатный шалман!!!

    24.05.2022

  • Алексей

    Если что отмаза отравились.

    24.05.2022

  • petrovich56

    А про туалет забыли?Ай-яяй...

    24.05.2022

  • edmundobaldivieso

    Зашли в кафе, чтобы провести пропаганду моратория на вылет из РПЛ?

    24.05.2022

  • Главврач Маргулис

    Перекусить из привезённых с собой пакетов могли бы и на полянке.

    24.05.2022

  • ОстроV Zаячий

    В Африке таких кафе днём с огнём не найти. Парни узнали про цивилизацию.

    24.05.2022

  • Юлия Соловьёва

    Ну и запить еду тоже... Или, наоборот...

    24.05.2022

  • Юлия Соловьёва

    Кофе или все же кафе?

    24.05.2022

  • sb1006

    Невероятно ! Оказывается, футболисты тоже люди и кушать хотят.

    24.05.2022

  • Gordon

    Сенсация. Это потрясающе. В кафе зашли. Ну охренеть.

    24.05.2022

  • CSKADOV

    жесть... все так плохо? 400 км на автобусе..но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда....

    24.05.2022

    • Мостовой: «Со спортивной точки зрения отказ от расширения РПЛ считаю правильным»

    Александр Мостовой: «Для такой огромной страны 16 команд в премьер-лиге — мало»
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    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
    2
    		 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
    3
    		 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
    4
    		 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
    5
    		 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
    6
    		 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
    7
    		 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
    8
    		 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
    9
    		 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
    10
    		 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
    11
    		 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
    12
    		 Урал 30 8 9 13 27-35 33
    13
    		 Химки 30 7 11 12 34-47 32
    14
    		 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
    15
    		 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
    16
    		 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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    30 тур
    23.07 20:00
    Ростов – Динамо
    		 0 : 2
    24.07 17:30
    Химки – Зенит
    		 1 : 3
    24.07 20:00
    Локомотив – Арсенал
    		 3 : 1
    24.07 20:00
    Рубин – Спартак
    		 1 : 0
    25.07 17:30
    Урал – Краснодар
    		 0 : 3
    25.07 19:00
    Кр. Советов – Ахмат
    		 1 : 2
    25.07 20:00
    ЦСКА – Уфа
    		 1 : 0
    26.07 19:00
    Н. Новгород – Сочи
    		 1 : 0
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Гамид Агаларов

    Гамид Агаларов

    Уфа

    		 19
    Матео Кассьерра

    Матео Кассьерра

    Сочи

    		 14
    Дмитрий Полоз

    Дмитрий Полоз

    Ростов

    		 14
    П
    Антон Зиньковский

    Антон Зиньковский

    Крылья Советов

    		 9
    Далер Кузяев

    Далер Кузяев

    Зенит

    		 7
    Реми Кабелла

    Реми Кабелла

    Краснодар

    		 6
    И К Ж
    Максимилиано Кофрие

    Максимилиано Кофрие

    Спартак

    		 17 1 4
    Горан Чаушич

    Горан Чаушич

    Арсенал Т

    		 23 1 4
    Гжегож Крыховяк

    Гжегож Крыховяк

    Краснодар

    		 15 1 0
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