Мостовой: «Со спортивной точки зрения отказ от расширения РПЛ считаю правильным»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) сохранить действующий формат Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Со спортивной точки зрения отказ от расширения РПЛ в данный конкретный момент считаю правильным. Такие решение нужно принимать до начала сезона или уже по его окончании. Сейчас же об этом стали говорить еще во время проведения чемпионата. Кроме того, впереди нас ждут переходные матчи. Представьте себе: первенство так ярко завершилось, а сейчас скажут: «Все остаются, никто не вылетает», — приводит слова Мостового RT.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» и «Арсенал» напрямую вылетают в ФНЛ, а «Торпедо» и «Факел» поднимаются в РПЛ. В стыковых матчах сыграют «Уфа» — «Оренбург», «Химки» — «СКА-Хабаровск».