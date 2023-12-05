Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:38

Футболисты «Рубина» вышли на матч РПЛ с «Динамо» в несогласованной лигой форме

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игор Вуячич и Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит выступление игроков «Рубина» в несогласованной РПЛ форме в матче 17-го тура чемпионата страны с «Динамо» (0:1).

«Рассмотрим несоответствие согласованной игровой формы команды «Рубин». Это значит, что команде не согласовали зеленую форму, а они в ней играли. Должна была быть другая форма, премьер-лига не согласовала зеленую. Это нарушение трех пунктов регламента. Также рассмотрим выход Рахимова за пределы технической зоны на поле», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Глава КДК заявил, что комитет еще рассмотрим опоздание главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова на послематчевое интервью на пять минут и выход Рахимова за пределы технической зоны. Также будет рассматриваться то, что футболисты казанцев по окончании матча не в полном составе прошли через микст-зону.

В протоколе РПЛ указано, что «Рубин» должен был играть с «Динамо» в кремовой форме.

Отметим, что в 15-м туре РПЛ казанский клуб провел гостевой матч против «Сочи» (2:0) в домашней форме. В «Рубине» это объяснили тем, что за день до игры необходимая экипировка была испортчена.

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
КДК
5
1
Читайте также
Российские теннисисты прошли отбор на Олимпиаду в полном составе. Но поедут ли они в Париж?
«Горжусь, что Гретцки критикует парня с ЧТЗ, который бутылки собирал!» Кузнецов — о карьере в НХЛ
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Шишкин считает, что многие мужчины поступили бы на месте Абаскаля точно так же
В «Рубине» объяснили, почему вышли на матч с «Динамо» в несогласованной форме
Алаев: «Англичане — молодцы, что восхитились зимним футболом. Но пусть лучше подмечают другие позитивные моменты РПЛ»
Алаев заявил, что эмоции Абаскаля и Бериши были лишними: «Все сделают выводы»
«Англичане — молодцы, что восхитились зимним российским футболом. Но пусть лучше подмечают другие позитивные моменты в РПЛ». Интервью Алаева
Мор — об ошибке Кержакова: «Зимние мячи — очень скользкие»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пивоваров рассказал о возможной реформе формата чемпионата России

Алаев: «Англичане — молодцы, что восхитились зимним футболом. Но пусть лучше подмечают другие позитивные моменты РПЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости