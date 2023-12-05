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Сегодня, 12:36

Пивоваров рассказал о возможной реформе формата чемпионата России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о возможной реформе формата чемпионата России.

«Вариант с плей-офф после окончания гладкого чемпионата? Он ключевой. То есть это проведение четырех раундов плей-офф, участвуют первые 8 команд по итогам гладкого чемпионата. Когда будет определяться чемпион страны? По итогам чемпионата. Как будет называться титул, который будут оспаривать в плей-офф? Это отдельный турнир и это вопрос брендинга. Сейчас главное — определить ресурс календаря и определить то, насколько будет эффективна коммерческая реализация. На перспективу — на следующий сезон, на через сезон — когда это будет возможно сделать. Возможно, это вообще невозможно сделать. Переход на «весна-осень»? Это масштабная реформа, которая требует очень большой проработки. И сейчас, на ближайшем горизонте, такое решение сложно принять, потому что очень много интересов будет затронуто. Все зависит от того, в каком формате будет осуществлен этот переход, и что будет в случае, если запрет на участие в соревнованиях УЕФА будет снят», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

Ранее стало известно о том, что в РПЛ была создана рабочая группа по изменению формата чемпионата, а затем состоялось заседание комитета профессионального футбола в РФС. Главой рабочей группы по изменению формата, как ранее говорил президент РПЛ Александр Алаев, является Пивоваров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-pivovarov-rasskazal-o-vazhnom-nyuanse-vozmozhnoj-reformy-formata-chempionata-kogda-budet-opredelyat-sya-chempion/
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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 5
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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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