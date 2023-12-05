Пивоваров рассказал о возможной реформе формата чемпионата России

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о возможной реформе формата чемпионата России.

«Вариант с плей-офф после окончания гладкого чемпионата? Он ключевой. То есть это проведение четырех раундов плей-офф, участвуют первые 8 команд по итогам гладкого чемпионата. Когда будет определяться чемпион страны? По итогам чемпионата. Как будет называться титул, который будут оспаривать в плей-офф? Это отдельный турнир и это вопрос брендинга. Сейчас главное — определить ресурс календаря и определить то, насколько будет эффективна коммерческая реализация. На перспективу — на следующий сезон, на через сезон — когда это будет возможно сделать. Возможно, это вообще невозможно сделать. Переход на «весна-осень»? Это масштабная реформа, которая требует очень большой проработки. И сейчас, на ближайшем горизонте, такое решение сложно принять, потому что очень много интересов будет затронуто. Все зависит от того, в каком формате будет осуществлен этот переход, и что будет в случае, если запрет на участие в соревнованиях УЕФА будет снят», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

Ранее стало известно о том, что в РПЛ была создана рабочая группа по изменению формата чемпионата, а затем состоялось заседание комитета профессионального футбола в РФС. Главой рабочей группы по изменению формата, как ранее говорил президент РПЛ Александр Алаев, является Пивоваров.