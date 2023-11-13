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Сегодня, 18:03

В «Рубине» подтвердили информацию об испорченной экипировке

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Рубина» ответили на вопрос «СЭ», почему команда провела гостевой матч 15-го тура РПЛ против «Сочи» (2:0) в домашней форме.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что «Рубин» за день до игры обратился в «Сочи» с просьбой поменяться цветом формы. В итоге «Сочи» проверили матч в белой форме, а «Рубин» — в зеленой.

«На базе клуба за день до вылета в Сочи случился прорыв труб, складские помещения с формой и экипировкой были залиты водой. Доступным к матчу оказался только зеленый комплект формы. Поэтому наш клуб вышел с просьбой к «Сочи» о том, чтобы они пошли нам навстречу и позволили сыграть в зеленых цветах. ЧП действительно было, и информация канала «Мутко против» о том, что представитель «Рубина» выдумал историю, не соответствует действительности», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Рубина»

«Рубин» после пятнадцати туров занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 22 очка. «Сочи» с десятью очками остался на последнем месте РПЛ.

РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
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