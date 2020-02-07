Футболисты и тренер «Арсенала» навестили учащихся русской школы в Анталье

Футболисты и тренер тульского «Арсенала» приехали в гости к детям из русскоязычной школы в Анталье.

К ребятам приехали директор по развитию «Арсенала» Глеб Золотовский, заместитель директора по безопасности Виталий Родионов, молодые голкиперы Александр Миронов и Дмитрий Герасимов и тренер по вратарям Сергей Кращенко.

Представители «Арсенала» пообщались с детьми и вручили им подарки. Потом был проведен товарищеский матч в формате 6 на 6, в котором победу одержали учащиеся. (Артем Агапов)