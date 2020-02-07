РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Футболисты и тренер «Арсенала» навестили учащихся русской школы в Анталье

21:37
Теги:

Футболисты и тренер тульского «Арсенала» приехали в гости к детям из русскоязычной школы в Анталье.

К ребятам приехали директор по развитию «Арсенала» Глеб Золотовский, заместитель директора по безопасности Виталий Родионов, молодые голкиперы Александр Миронов и Дмитрий Герасимов и тренер по вратарям Сергей Кращенко.

Представители «Арсенала» пообщались с детьми и вручили им подарки. Потом был проведен товарищеский матч в формате 6 на 6, в котором победу одержали учащиеся. (Артем Агапов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир