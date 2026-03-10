Нагорных о ситуации с контрактами в «Локомотиве»: «Вбросы не работают. Кто это делает, может расслабиться»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил «СЭ» на вопрос о ситуации с продлением контрактов ключевых футболистов команды.

Ранее журналист Иван Карпов опубликовал условия контрактов Артема Карпукаса, Антона Митрюшкина и Дмитрия Воробьева, а также требования футболистов по зарплате при переговорах по новым соглашениям.

— Накануне игры с «Ахматом» в Telegram-каналах были опубликованы условия ключевых игроков «Локомотива». Как вы отреагировали на это?

— Чем выше мы в турнирной таблице, тем больше внимания к нашему клубу. Мы готовы к этому. Подобные вбросы не работают, так что те, кто это делает, могут расслабиться.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 с 41 очком.