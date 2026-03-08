ЦСКА обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Динамо»
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб обратится в ЭСК РФС из-за судейства в матче 20-го тура РПЛ с «Динамо» (1:4).
С 17-й минуты матча ЦСКА играл в меньшинстве после удаления нападающего Лусиано Гонду. Форвард был наказан красной карточкой за фол против защитника Максима Осипенко.
«Мы будем обращаться в ЭСК», — приводит «РИА Новости» слова Брейдо, который отказался уточнять, какие именно решения судейской бригады вызывают вопросы.
«Динамо» с 27 очками занимает седьмое в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА (36 очков) располагается на четвертой строчке.
Источник: РИА Новости
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|2
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|19
|
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|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
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|9
|5
|4
|0
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|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
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|18
|
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|0
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|
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|
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|
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
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|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
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|3
|1
|1
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