ЦСКА обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Динамо»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб обратится в ЭСК РФС из-за судейства в матче 20-го тура РПЛ с «Динамо» (1:4).

С 17-й минуты матча ЦСКА играл в меньшинстве после удаления нападающего Лусиано Гонду. Форвард был наказан красной карточкой за фол против защитника Максима Осипенко.

«Мы будем обращаться в ЭСК», — приводит «РИА Новости» слова Брейдо, который отказался уточнять, какие именно решения судейской бригады вызывают вопросы.

«Динамо» с 27 очками занимает седьмое в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА (36 очков) располагается на четвертой строчке.

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