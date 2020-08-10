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Фетисов оценил заявление Федуна о снятии «Спартака» с чемпионата России

10 августа 2020, 15:04
Вячеслав Фетисов. Фото Евгения Матвеева., "СЭ"
Вячеслав Фетисов. Фото Евгения Матвеева., "СЭ"
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказал свое мнение о заявлении владельца «Спартака» Леонида Федуна. Ранее Федун сказал, что снимет команду с Тинькофф чемпионата России.

«Да подождите немножко, сейчас еще все успокоится, — цитирует Фетисова «Мир 24». — Я вам удивляюсь! Да, Федун сказал об этом, но это заявление было устным, неофициальным. Разве было заявление в Российский футбольный союз? Вы что, действительно думаете, что «Спартак» снимется с Чемпионата? Да, больше 50 лет назад, еще при Брежневе, великий тренер Тарасов снимал команду, ну и что? Сейчас не тот случай! Ну потерял «Спартак» два очка, что тут такого страшного? Ну бывает».

В матче первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2) арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака». Второй 11-метровый возмутил футбольную общественность. Подробнее об ошибках судьи можно прочитать здесь.

Дополнительная информация:

https://mir24.tv/index.php/news/16421325/vyacheslav-fetisov-vy-chto-deistvitelno-dumaete-chto-spartak-snimetsya-s-chempionata

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