Фетисов оценил заявление Федуна о снятии «Спартака» с чемпионата России

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказал свое мнение о заявлении владельца «Спартака» Леонида Федуна. Ранее Федун сказал, что снимет команду с Тинькофф чемпионата России.

«Да подождите немножко, сейчас еще все успокоится, — цитирует Фетисова «Мир 24». — Я вам удивляюсь! Да, Федун сказал об этом, но это заявление было устным, неофициальным. Разве было заявление в Российский футбольный союз? Вы что, действительно думаете, что «Спартак» снимется с Чемпионата? Да, больше 50 лет назад, еще при Брежневе, великий тренер Тарасов снимал команду, ну и что? Сейчас не тот случай! Ну потерял «Спартак» два очка, что тут такого страшного? Ну бывает».

В матче первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2) арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака». Второй 11-метровый возмутил футбольную общественность. Подробнее об ошибках судьи можно прочитать здесь.