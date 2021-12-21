В «Спартаке» отреагировали на информацию о продаже стадиона в Сокольниках

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался по поводу того, что стадион академии в Сокольниках могут застроить жильем.

«Появившиеся в СМИ сообщения о продаже стадиона в Сокольниках не имеют под собой никаких оснований. В данный момент в академии проводится плановая реконструкция. В минувшем году завершен капитальный ремонт помещений, на ближайшее время намечен ряд мероприятий, включая замену покрытий футбольных полей номер 2 и 4, а также поля в манеже. Планируется замена спортивного освещения, ремонт раздевалок и прочее. Тендер уже проведен, договоры заключены, выделены средства в размере 150 миллионов рублей. Все работы будут завершены в 2022 году», — сказал Зеленов.

Сегодня, 21 декабря, сообщалось, что структура владельца «Спартак» Леонида Федуна выставила на продажу сто процентов долей ООО «СЗ «Стадион Спартак».