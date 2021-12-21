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Матыцин: «Fan ID не должен нарушать права человека»

Матыцин отметил, что введение Fan ID не должно нарушать права человека
12:59
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Министр спорта России Олег Матыцин высказался о введении паспорта болельщика.

«Механизм Fan ID не должен нарушать права человека и ограничивать доступ на стадион, а с другой стороны должен обеспечить безопасность на стадионе. Это вопрос формирования культуры, которое должно идти с обеих сторон. Это меры, направленные на создание атмосферы комфорта, интереса и с учетом реалий», — цитирует Матыцина ТАСС.

17 декабря Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика, согласно которому правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация участников и болельщиков. Прописываются основания, по которым гражданам могут отказать в оформлении Fan ID или заморозить действующий документ.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13256561

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Виктория Кравченко все материалы автора

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