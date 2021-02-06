Федун не стал комментировать уход Тедеско из «Спартака»
14:34
Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун не стал комментировать уход главного тренера команды Доменико Тедеско.
— Как прокомментируете неожиданное решение тренера, который решил покинуть клуб по окончании контракта весной?
— Не комментирую, — ответил Федун в комментарии «СЭ».
Напомним, что 35-летний немецкий специалист объявил, что не будет продлевать контракт с красно-белыми 16 декабря, после встречи 19-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:3).
Действующее соглашение тренера с клубом рассчитано до конца сезона.
На зимний перерыв «Спартак» ушел на третьем месте в турнирной таблице. У команды в активе 35 очков. «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 41 очко
(Максим Алланазаров)
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