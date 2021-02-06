Федун не стал комментировать уход Тедеско из «Спартака»

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун не стал комментировать уход главного тренера команды Доменико Тедеско.

— Как прокомментируете неожиданное решение тренера, который решил покинуть клуб по окончании контракта весной?

— Не комментирую, — ответил Федун в комментарии «СЭ».

Напомним, что 35-летний немецкий специалист объявил, что не будет продлевать контракт с красно-белыми 16 декабря, после встречи 19-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:3).

Действующее соглашение тренера с клубом рассчитано до конца сезона.

На зимний перерыв «Спартак» ушел на третьем месте в турнирной таблице. У команды в активе 35 очков. «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 41 очко

(Максим Алланазаров)