Арбитр Кукуян не сможет судить международные матчи. Он не сдал экзамен

Как стало известно «СЭ», 38-летний арбитр российской премьер-лиги Павел Кукуян не сможет дебютировать в этом году в международных соревнованиях.

Рефери, недавно включенный в список судей ФИФА, не сумел сдать экзамен по английскому языку. Пересдача состоится в январе или феврале 2022-го.

В похожей ситуации оказался в январе 2019-го Владимир Москалев. Он не прошел тест по физической подготовке на сборе УЕФА, организованном для дебютантов. Но ему было проще. Йо-йо тесты разрешают пересдавать быстрее. Воронежский судья это сделал и в июле того же года провел свой первый еврокубковый матч в отборочном турнире Лиги Европы между «Аполлоном» и «Жальгирисом» (4:0).

(Александр Бобров)