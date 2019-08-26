Федотов высказался о ночной футбольной лиге. Теперь после матча «Оренбурга» в Туле

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после гостевого матча 7-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (1:2) ответил на вопрос о позднем времени начала игры. Как и в 1-м туре против «Ростова» на чужом поле, встреча его команды стартовала в 21.30 по Москве.

— Чтобы добиваться результата, нужно соблюдать два правила: забивать и не пропускать. Вот со вторым у нас, к сожалению, выходит промашка, допускаем ошибки, — сказал Федотов в начале послематчевой пресс-конференции. — С одной стороны дали пространство (Ломовицкому), удачно пробил — и попал. Во втором эпизоде (с голом Луценко) в общем-то — то же самое. Игра смотрелась. Ни в одном футбольном компоненте мы хозяевам не уступили — в том числе по количеству созданных голевых моментов. У нас и при счете 1:2 были достаточно хорошие подходы и шансы. К сожалению, в отличие от хозяев, мы их не воплотили во второй гол. Очень сложно добиться результата, пропуская дважды на выезде, тем более против «Арсенала», который, на мой взгляд, является хорошей и крепкой командой.

— В Оренбурге сейчас уже ночь. Это как-то повлияло на игру вашей команды?

— А как это можно проанализировать? Если матч переиграть в другое время, тогда сможем точно сказать, повлияло или нет. Ночная лига? Согласны. Мы, футболисты, нам сказала премьер-лига, она выбирает время игры — и оно было известно заранее. Мы в такое же время уже играли в Ростове. Мы всегда говорим: это наша работа, готовы играть в футбол и днем, и ночью. Потому что это дело очень любим, занимаемся любимой работой, готовы это делать круглые сутки. Другой вопрос — футбол для зрителей. Народ идет с детьми, семьями. Видя полупустые трибуны, можем это констатировать. В Ростове об этом говорили, что в связи с поздним началом матча они не досчитались где-то 15 тысяч зрителей. Это громадная цифра, это бюджет клуба. Думаю, и сегодня Тула не досчиталась тысяч 5. Но уже же сказали, извинились, что больше такого не будет — будем играть в половину второго или когда там...

Для болельщиков — плохо. На содержание игры время начала матча, наверное, каким-то косвенным образом влияет. И мы, как совы, смотрим, например, Лигу чемпионов — она заканчивается в два ночи, а утром на работу, что тоже не очень удобно. Но такой у нас часовой пояс. Опять же, все в итоге должно быть подчинено интересам зрителя, потому что футбол — для них. (Артем Агапов)