«Факел» оштрафовали на 60 тысяч рублей за кричалки болельщиков в матче с «Оренбургом»

КДК РФС оштрафовала «Факел» на 60 тысяч рублей за нецензурные кричалки болельщиков в матче 18-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

Помимо этого, воронежский клуб получил условное наказание в виде одного домашнего матча без зрителей на восточной трибуне. Испытательный срок будет действовать до конца сезона.

После 18 туров РПЛ «Химки» набрали 13 очков и расположились на 15-й строчке, «Факел» с 14 очками идет на 13-м месте.