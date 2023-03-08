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Эдуард Мор: «Единственный выгодоприобретатель ошибки Мешкова — это Маслов»

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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал ошибку арбитра Виталия Мешкова во втором тайме матча 18-го тура РПЛ красно-белых с «Уралом» (2:2).

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Забитый мяч форварда Александра был не засчитан общими усилиями Мешкова и его видеоассистентов Кирилла Левникова и Максима Ковалева.

«Сразу после игры «Спартак» — «Урал» я был на вечерней студии. Она была большая, полчаса там сидели. У меня было очень много про Маслова, что он неудачный матч провел. Все накинулись на Тавареша, но там Маслов ошибся. Он не сделал офсайд, в итоге «Урал» организовал атаку по краю и забил.

Он там мог спокойно выбить мяч. Но не сделал этого, нечто со стороны Маслова.

Когда закончился матч, все начали говорить, что типа «Зенит» выиграл бы с помощью судей. Но «Зенит» и так бы выиграл! Получается, что единственный выгодоприобретатель — Паша Маслов. Про него уже все забыли! Про него ни слова!" - сказал Мор на видео на YouTube-канале «Рейтинга Букмекеров».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-mor-edinstvenny-j-vy-godopriobretatel-oshibki-meshkova-e-to-maslov/
Павел Маслов
Эдуард Мор
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
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Масалитин уверен, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ в этом сезоне
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
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 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
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 Факел 18 1 11 6 22-34 14
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Краснодар – Динамо
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