Эдуард Мор: «Единственный выгодоприобретатель ошибки Мешкова — это Маслов»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал ошибку арбитра Виталия Мешкова во втором тайме матча 18-го тура РПЛ красно-белых с «Уралом» (2:2).

Забитый мяч форварда Александра был не засчитан общими усилиями Мешкова и его видеоассистентов Кирилла Левникова и Максима Ковалева.

«Сразу после игры «Спартак» — «Урал» я был на вечерней студии. Она была большая, полчаса там сидели. У меня было очень много про Маслова, что он неудачный матч провел. Все накинулись на Тавареша, но там Маслов ошибся. Он не сделал офсайд, в итоге «Урал» организовал атаку по краю и забил.

Он там мог спокойно выбить мяч. Но не сделал этого, нечто со стороны Маслова.

Когда закончился матч, все начали говорить, что типа «Зенит» выиграл бы с помощью судей. Но «Зенит» и так бы выиграл! Получается, что единственный выгодоприобретатель — Паша Маслов. Про него уже все забыли! Про него ни слова!" - сказал Мор на видео на YouTube-канале «Рейтинга Букмекеров».