Алдонин: «Место ЦСКА в турнирной таблице РПЛ не впечатляет, мягко говоря»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин оценил перспективы московского клуба в РПЛ во второй половине сезона-2023/24.

«Пока сложно оценить шансы армейского клуба во второй половине сезона. Пока без ожиданий. Восьмое место — эта не та позиция, на которую команда наиграла в первой части чемпионата. Но тем не менее, что есть, то есть. Дальнейшее выступление ЦСКА будет зависеть, конечно, от подготовки. Нужно также посмотреть на новичков команды, чем они смогут нас удивить. Но пока место ЦСКА в турнирной таблице не впечатляет, мягко говоря», — приводит слова Алдонина Betonmobile.

После 18 туров РПЛ подопечные Владимира Федотова занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Лидер — «Краснодар» (38).