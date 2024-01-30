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30 января, 21:18

Алдонин: «Место ЦСКА в турнирной таблице РПЛ не впечатляет, мягко говоря»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин оценил перспективы московского клуба в РПЛ во второй половине сезона-2023/24.

«Пока сложно оценить шансы армейского клуба во второй половине сезона. Пока без ожиданий. Восьмое место — эта не та позиция, на которую команда наиграла в первой части чемпионата. Но тем не менее, что есть, то есть. Дальнейшее выступление ЦСКА будет зависеть, конечно, от подготовки. Нужно также посмотреть на новичков команды, чем они смогут нас удивить. Но пока место ЦСКА в турнирной таблице не впечатляет, мягко говоря», — приводит слова Алдонина Betonmobile.

После 18 туров РПЛ подопечные Владимира Федотова занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Лидер — «Краснодар» (38).

Источник: Betonmobile
Евгений Алдонин
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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