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Сегодня, 21:50

Хавбек молодежной команды «Зенита» Вершинин проведет сбор с «Балтикой»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Полузащитник «Зенита» Никита Вершинин может перейти в «Балтику», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 19-летний футболист проведет тренировочный сбор с калининградским клубом, по итогам которого будет принято решение о возможном трансфере в «Балтику».

В этом сезоне Вершинин провел 18 матчей за молодежную команду «Зенита» в МФЛ, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Балтика
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Спартак

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