Хавбек молодежной команды «Зенита» Вершинин проведет сбор с «Балтикой»

Полузащитник «Зенита» Никита Вершинин может перейти в «Балтику», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 19-летний футболист проведет тренировочный сбор с калининградским клубом, по итогам которого будет принято решение о возможном трансфере в «Балтику».

В этом сезоне Вершинин провел 18 матчей за молодежную команду «Зенита» в МФЛ, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 тысяч евро.