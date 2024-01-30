Хавбек молодежной команды «Зенита» Вершинин проведет сбор с «Балтикой»
Полузащитник «Зенита» Никита Вершинин может перейти в «Балтику», сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, 19-летний футболист проведет тренировочный сбор с калининградским клубом, по итогам которого будет принято решение о возможном трансфере в «Балтику».
В этом сезоне Вершинин провел 18 матчей за молодежную команду «Зенита» в МФЛ, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 тысяч евро.
Источник: РБ Спорт
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|
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|9
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|17
|
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|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
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|18
|3
|4
|11
|12-24
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|18
|3
|2
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|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
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ЖК
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
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Ростов
|16
|1
|5
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