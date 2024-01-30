Фассон поделися эмоциями от игры за Олимпийскую сборную Бразилии

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон прокомментировал выход на поле в составе Олимпийской сборной Бразилии.

29 января 22-летний бразилец отыграл весь матч против олимпийской сборной Эквадора (2:1) в отборочном турнире Олимпиады-2024.

«Я был очень рад принять участие во вчерашнем матче против Эквадора на групповом этапе Предолимпийского турнира. Счастлив, что нам удалось победить. Было невероятно здорово сыграть за сборную Бразилии», — цитирует Фассона пресс-служба железнодорожников.

Фассон выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 22 матча за команду, отличившись одной голевой передачей.