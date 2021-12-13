«Это был лучший подарок». Гильерме отреагировал на победу «Локомотива» в его день рождения
23:25
Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме поблагодарил болельщиков за поздравления с днем рождения, а также прокомментировал победу команды над «Уфой» в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ (2:0). 12 декабря Гильерме исполнилось 36 лет.
«Спасибо всем за много-много поздравлений и команде за победу! Это был лучший подарок», — написал вратарь в Instagram.
В текущем сезоне Гильерме провел 18 матчей за «Локомотив» и пропустил 19 мячей. Вратарь получил травму в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:2). В начале декабря он перенес операцию на голеностопном суставе.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
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