«Это был лучший подарок». Гильерме отреагировал на победу «Локомотива» в его день рождения

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме поблагодарил болельщиков за поздравления с днем рождения, а также прокомментировал победу команды над «Уфой» в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ (2:0). 12 декабря Гильерме исполнилось 36 лет.

«Спасибо всем за много-много поздравлений и команде за победу! Это был лучший подарок», — написал вратарь в Instagram.

В текущем сезоне Гильерме провел 18 матчей за «Локомотив» и пропустил 19 мячей. Вратарь получил травму в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:2). В начале декабря он перенес операцию на голеностопном суставе.