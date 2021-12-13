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В Бразилии сообщили, что «Зенит» близок к покупке нападающего «Интернасьонала»

23:32
Юри Алберто. Фото Instagram
Юри Алберто. Фото Instagram
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«Зенит» проявляет активный интерес к нападающему «Интернасьонала» Юри Алберто. Российский клуб может приобрести игрока в зимнее трансферное окно, сообщает UOL.

Сумма трансфера оценивается в 14 миллионов евро плюс бонусы в размере 3-4 миллиона евро при достижении определенных целей. Контракт 20-летнего бразильца с клубом рассчитан до 2025 года.

В 31 матче завершившегося чемпионата Бразилии Алберто стал лучшим бомбардиром «Интернасьонала» с 12 голами.

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Иван Шитик все материалы автора

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