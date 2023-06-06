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Сенников оценил возможный трансфер Самошникова в «Локомотив»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на уход Ильи Самошникова из казанского «Рубина».

«На сегодняшний день это просто хорошая альтернатива уже имеющимся защитникам. Тикнизян и Ненахов отлично выглядят. Даже не знаю, вместо кого его могут использовать. Наверное, он может действовать выше, но там Глушенков и Пиняев вряд ли отдадут свои позиции. Думаю, его могут взять с расчетом на то, чтобы в целом укрепить состав. Проблемные позиции в «Локомотиве»? Наверное, нужен опытный центральный защитник. Еще непонятно, что с атакой. Вдруг уйдут Пиняев, Камано, Миранчук или Изидор. Конечно, на эти позиции нужны игроки. Если всех сохранят, то я не вижу смысла укреплять состав. Единственное, как я и сказал, нужен центральный защитник и крайний полузащитник на замену», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

В минувшем сезоне 25-летний футболист провел 28 матчей за «Рубин» в первой лиге, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи. Самошников играл за казанский клуб с 2020 года.

По итогам сезона-2022/23 первой лиги «Рубин» занял первое место и вернулся в РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005149492_sennikov_ocenil_vozmojnyiy_transfer_samoshnikova_v_lokomotiv
Дмитрий Сенников
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1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
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 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
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 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
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