ЭСК РФС не получила ни одного обращения по итогам 30-го тура РПЛ

Клубы Российской Премьер-Лиги не стали обращаться в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам 30-го тура РПЛ, сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

По итогам сезона-2022/2023 «Зенит» с 70 очками стал чемпионом России. ЦСКА (58) занял второе место. Третье у «Спартака» (54).

«Химки» и «Торпедо» напрямую вылетели в первую лигу, а «Пари НН» и «Факел» сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.