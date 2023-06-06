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Борис Игнатьев объяснил, почему не включил Дзюбу в список лучших игроков сезона в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев не включил нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу в список лучших игроков сезона в РПЛ.

«Войдет ли Дзюба в пятерку лучших игроков РПЛ? В мою пятерку точно нет. Да, у него есть неплохие качества, но в пятерку он точно не войдет. Он просто специфический игрок, для командного повторения он крайне необходим, создает моменты, но ему не достает многих качеств. Он не умеет отвоевывать пространство, проделывает маленький объем работы. Пиняев мне нравится больше, чем Дзюба. В плане перспективы и в плане ответственности за отдельные эпизоды. Перед игрой тренеры соперников «Локо» уделяют больше внимания Пиняеву, чем Дзюбе. Артем — хороший и нудный игрок, но не выдающийся, а Малком — выдающийся спортсмен для нашего чемпионата», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

В минувшем сезоне на счету 34-летнего россиянина 11 матчей за «Локомотив», в которых он забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005149513_boris_ignatev_obyyasnil_pochemu_ne_vklyuchil_dzyubu_v_spisok_luchshih_igrokov_sezona_v_rpl
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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