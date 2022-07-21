ЭСК объяснила, почему поддержала все решения Безбородова в матче «Спартак» — «Ахмат»

Во вторник, 19 июля, на заседании экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) было рассмотрено обращение «Спартак» с просьбой оценить работу арбитра Владислава Безбородова в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (1:1).

Московский клуб попросил рассмотреть эпизоды с удалением защитника Мацея Рыбуса на 41-й минуте встречи, взятием ворот красно-белых на 45+4-й минуте игры, неназначением пенальти в ворота «Ахмата» на 50-й, 77-й минутах, а также неудалением игрока грозненского клуба Георги Шелия на 87-й минуте.

Решения ЭСК РФС:

1. Судья правильно удалил с поля за второе предупреждение в матче игрока команды «Спартак» Мацея Рыбуса на 41-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в данном игровом эпизоде судья вынес первое предупреждение игроку команды «Спартак» Мацею Рыбусу за неуважение к игре, выраженное в задержке соперника двумя руками без возможности бороться за мяч, а следом вынес ему второе предупреждение за неспортивное поведение, так как данный игрок, откинув мяч после остановки игры судьей, стал участником конфликта с игроком команды «Ахмат» Дарко Тодоровичем, схватив его рукой за горло. Комиссия единогласно поддерживает решение судьи удалить с поля игрока команды «Спартак» Матея Рыбуса за два предупреждения, полученные им в данном игровом эпизоде, что абсолютно соответствует Правилам игры и инструкциям, данным судьям Департаментом судейства РФС и УЕФА (Прим. «СЭ» — Союз европейских футбольных ассоциаций).

2. Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Спартак» на 45+4-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в момент удара головой атакующим игроком команды «Ахмат» Артемом Тимофеевым в направлении ворот, его партнер по команде Евгений Харин, находящийся в офсайдной позиции, не влиял на вратаря команды «Спартак», так как он не закрывал линию обзора вратарю в момент удара и вратарь, отчетливо видя этот момент, физически не мог среагировать и парировать мяч, который двигался в угол от вратаря. Что касается добавленного времени, его контроль находится только в компетенции судьи, в действиях которого комиссия не усмотрела ничего, что могло противоречить правилам игры.

3. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Ахмат» на 50-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, контакт между игроком обороняющейся команды «Ахмат» Антоном Швецом и атакующим игроком команды «Спартак» Квинси Промесом, двигающимися в одном направлении, являлся естественным и ненаказуемым, так как действия защитника не выходили за рамки допустимых единоборств.

4. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Ахмат» на 77-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Ахмат» Юрия Журавлева в собственной штрафной площади являлся ненаказуемым, так как, согласно Правилам игры, положение руки, находящейся в упоре или двигающеюся в упору, считается естественным, и контакт является наказуемым только в случае, если рука вытянута и стелется по газону или есть намеренное движение руки к мячу. По причине того, в данном игровом эпизоде отсутствуют указанные критерии, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру.

5. Судья правильно не удалил с поля вратаря команды «Ахмат» Георги Шелия и правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Ахмат» на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия вратаря команды «Ахмат» Георги Шелия, допустившего толчок ногой соперника Александра Соболева, по мнению всех членов комиссии, квалифицируются как неспортивное поведение, ввиду отсутствия чрезмерной силы, наказуемые предупреждением, которое было ошибочно не вынесено арбитром. 11-метровый удар верно не назначен по причине предшествующего нарушения в атакующей фазе игры со стороны нападающего команды «Спартак» Александра Соболева против вратаря команды «Ахмат» Георги Шелия, которое судья ошибочно не зафиксировал.