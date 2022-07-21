В Петербурге задержали гражданина, который хотел снять тренировку «Зенита» с помощью беспилотника

В Санкт-Петербурге задержали гражданина, который хотел снять тренировку «Зенита», сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны города.

По данным источника, мужчина без согласования запустил квадрокоптер с территории Удельного парка, неподалеку от тренировочного центра питерцев и начал снимать тренировку «Зенита».

Позже сотрудники Росгвардии доставили мужчину в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Отметим, что название клуба в сообщении правоохранительных органов не сообщается, но база «Зенита» в Удельном парке располагается именно на улице Аккуратова.