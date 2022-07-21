Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:06

Агент Уткина: «Даниил — ростовский парень, здесь его дом. Ему комфортно в «Ростове»

Агент Уткина рассказал об адаптации игрока в «Ростове»
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Агент полузащитника «Ростова» Даниила Уткина Тимофей Бердышев в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал об адаптации игрока в новом клубе.

«Даниил в «Ростове» чувствует себя отлично, входит в сезон. В минувшие выходные провел первую игру против «Динамо» — сразу голевая передача. Результативное действие это всегда хорошо. Дальше ждем голов. Как ему новая команда? Отлично. Уткин — ростовский парень, здесь его дом. Он чувствует себя там комфортно», — сказал Бердышев «СЭ».

В прошедшем сезоне Даниил Уткин принял участие в 28 матчах за «Ахмат» во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи.

Даниил Уткин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 продуктов, которые замедляют старение
«Локомотив» подписывает Игнатьева, «Зенит» продлил соглашение с Венделом, «Краснодар» взял звезду Сербии. Главные трансферы и слухи РПЛ на 21 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
«Локомотив» объявил о подписании контракта с Игнатьевым
Леонид Слуцкий поблагодарил вратаря Никиту Медведева за профессионализм
Мещеряков считает, что российским клубом надо сделать ставку на собственных воспитанников
Бышовец: «Приглашение большого количества иностранцев идет «Зениту» в ущерб»
Вендел остается. «Зенит» показывает, как обходить правило ФИФА
Колосков выступил против роспуcка легионеров российскими клубами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» объявил о подписании контракта с Игнатьевым
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости