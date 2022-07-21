Агент полузащитника «Ростова» Даниила Уткина Тимофей Бердышев в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал об адаптации игрока в новом клубе.

«Даниил в «Ростове» чувствует себя отлично, входит в сезон. В минувшие выходные провел первую игру против «Динамо» — сразу голевая передача. Результативное действие это всегда хорошо. Дальше ждем голов. Как ему новая команда? Отлично. Уткин — ростовский парень, здесь его дом. Он чувствует себя там комфортно», — сказал Бердышев «СЭ».

В прошедшем сезоне Даниил Уткин принял участие в 28 матчах за «Ахмат» во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи.