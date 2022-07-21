ЭСК объяснила, почему поддержала все решения Казарцева в матче «Локомотива» и «Нижнего Новгорода»
Во вторник, 19 июля, на заседании экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) было рассмотрено обращение «Локомотива» с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в матче первого тура Российской премьер-лиги с «Нижним Новгородом» (1:1).
Как и сообщал «СЭ», все решения судей, упомянутые московским клубом, признаны верными.
Решения ЭСК РФС:
1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Нижнего Новгорода» на 58-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, полузащитник «Локомотив» Антон Миранчук, пробросив мяч в сторону от защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука, сам являлся инициатором контакта с защитником, не делая движения в направлении мяча. В свою очередь, игрок обороны находился во время контакта в статическом положении и не делал никаких движений в направлении соперника, лишь группируясь естественным образом перед столкновением с ним. Комиссия не усмотрела запрещенных Правилами игры действий со стороны игрока обороняющейся команды «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука и поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.
2. Судья правильно засчитал взятие ворот «Локомотива» на 70-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению большинства членов комиссии, в первой фазе атаки «Нижнего Новгорода» игровое действие защитника Кирилла Гоцука не содержит явного нарушения правил игры в ее атакующей фазе. Игрок «Нижнего Новгорода» совершает поступательное движение в направлении ворот соперника и преграждает своим корпусом путь к мячу для полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека. Данное действие выполняется в движении, в попытке подстроиться под перемещение мяча и развить дальнейшие атакующие действия. Гоцук видит соперника, реагирует на его вступление в единоборство, группируя свое тело, но не отказывается от ведения борьбы за мяч, находящийся рядом. Мнение комиссии разошлось, но большинство ее членов считает, что фактическое попадание мяча к партнеру игрока «Нижнего Новгорода» не должно автоматически интерпретироваться судьями как «толчок соперника для игры в мяч партнером по команде», поскольку атакующий игрок совершал нормальное движение, развивающее атаку его команды, не менял направление движения и не являлся инициатором контакта, не использовал руки, чтобы усилить толчок или задержать оппонента.
Суть игрового действия защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука — продолжение участия в атаке его команды, и он не должен отказываться от нормальных беговых действий или сознательно уступать сопернику, пересекающему его траекторию и не владеющему мячом.
Принятые в международной и российской практике трактовки нарушений в «атакующей фазе игры» устанавливают необходимость для видеопомощников судей убедиться, что нарушение Правил по трактовке является достаточным для получения нападающим незаслуженного преимущества и впоследствии влияющим на развитие атаки.
В этой связи Комиссия не видит оснований для вмешательства ВАР по единоборству в данной фазе атаки.
В продолжении атакующих действий защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук находится в момент передачи мяча партнером по команде ближе к линии ворот, чем мяч и предпоследний футболист обороняющейся команды. ЭСК не усматривает в этом действии нарушения правил, поскольку игрок наказывается за нахождение в положении «вне игры» только в тех случаях, когда он вмешивается в игру, мешает сопернику или получает преимущество от своей позиции. Футболист «Нижнего Новгорода» не вмешивается в игру (не овладевает мячом), не мешает играть защитнику Тину Едваю, не находится на линии обзора вратаря в момент удара Вячеслава Кротова по воротам и не стремится при этом совершить какое-либо действие, имеющее возможность повлиять на соперников играть в мяч.
3. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Нижнего Новгорода» на 89-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой защитника «Нижнего Новгорода» Дмитрия Стоцкого в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, являлся ненаказуемым по причине того, что обе руки защитника были прижаты к телу и не увеличивали неестественно ее площадь. В подобных ситуациях судьям даны рекомендации со стороны Департамента судейства и УЕФА (Прим. «СЭ». — Союз европейских футбольных ассоциаций) продолжать игру, и ВАР должен вмешиваться в случаях, если назначен пенальти.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1