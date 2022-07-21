ЭСК объяснила, почему поддержала все решения Казарцева в матче «Локомотива» и «Нижнего Новгорода»

Во вторник, 19 июля, на заседании экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) было рассмотрено обращение «Локомотива» с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в матче первого тура Российской премьер-лиги с «Нижним Новгородом» (1:1).

Как и сообщал «СЭ», все решения судей, упомянутые московским клубом, признаны верными.

Решения ЭСК РФС:

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Нижнего Новгорода» на 58-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, полузащитник «Локомотив» Антон Миранчук, пробросив мяч в сторону от защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука, сам являлся инициатором контакта с защитником, не делая движения в направлении мяча. В свою очередь, игрок обороны находился во время контакта в статическом положении и не делал никаких движений в направлении соперника, лишь группируясь естественным образом перед столкновением с ним. Комиссия не усмотрела запрещенных Правилами игры действий со стороны игрока обороняющейся команды «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука и поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно засчитал взятие ворот «Локомотива» на 70-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению большинства членов комиссии, в первой фазе атаки «Нижнего Новгорода» игровое действие защитника Кирилла Гоцука не содержит явного нарушения правил игры в ее атакующей фазе. Игрок «Нижнего Новгорода» совершает поступательное движение в направлении ворот соперника и преграждает своим корпусом путь к мячу для полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека. Данное действие выполняется в движении, в попытке подстроиться под перемещение мяча и развить дальнейшие атакующие действия. Гоцук видит соперника, реагирует на его вступление в единоборство, группируя свое тело, но не отказывается от ведения борьбы за мяч, находящийся рядом. Мнение комиссии разошлось, но большинство ее членов считает, что фактическое попадание мяча к партнеру игрока «Нижнего Новгорода» не должно автоматически интерпретироваться судьями как «толчок соперника для игры в мяч партнером по команде», поскольку атакующий игрок совершал нормальное движение, развивающее атаку его команды, не менял направление движения и не являлся инициатором контакта, не использовал руки, чтобы усилить толчок или задержать оппонента.

Суть игрового действия защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука — продолжение участия в атаке его команды, и он не должен отказываться от нормальных беговых действий или сознательно уступать сопернику, пересекающему его траекторию и не владеющему мячом.

Принятые в международной и российской практике трактовки нарушений в «атакующей фазе игры» устанавливают необходимость для видеопомощников судей убедиться, что нарушение Правил по трактовке является достаточным для получения нападающим незаслуженного преимущества и впоследствии влияющим на развитие атаки.

В этой связи Комиссия не видит оснований для вмешательства ВАР по единоборству в данной фазе атаки.

В продолжении атакующих действий защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук находится в момент передачи мяча партнером по команде ближе к линии ворот, чем мяч и предпоследний футболист обороняющейся команды. ЭСК не усматривает в этом действии нарушения правил, поскольку игрок наказывается за нахождение в положении «вне игры» только в тех случаях, когда он вмешивается в игру, мешает сопернику или получает преимущество от своей позиции. Футболист «Нижнего Новгорода» не вмешивается в игру (не овладевает мячом), не мешает играть защитнику Тину Едваю, не находится на линии обзора вратаря в момент удара Вячеслава Кротова по воротам и не стремится при этом совершить какое-либо действие, имеющее возможность повлиять на соперников играть в мяч.

3. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Нижнего Новгорода» на 89-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой защитника «Нижнего Новгорода» Дмитрия Стоцкого в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, являлся ненаказуемым по причине того, что обе руки защитника были прижаты к телу и не увеличивали неестественно ее площадь. В подобных ситуациях судьям даны рекомендации со стороны Департамента судейства и УЕФА (Прим. «СЭ». — Союз европейских футбольных ассоциаций) продолжать игру, и ВАР должен вмешиваться в случаях, если назначен пенальти.