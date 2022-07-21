Стала известна сумма выкупа динамовца Шиманьски «Фейеноордом»

По данным «СЭ», для «Фейеноорда», который берет в годичную аренду футболиста московского «Динамо» Себастьяна Шиманьски, действует опция выкупа следующим летом в размере 11 миллионов евро. Плюс бело-голубые оставят за собой 20 процентов от прибыли при последующей продаже.

«Динамо» купило поляка летом 2019-го года за 5,5 миллионов евро.

Шиманьски перешел в «Динамо» из варшавской «Легии» в июле 2019 года. В прошлом сезоне он забил 6 голов и сделал 9 результативных передач в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

17 июля главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович сообщил, что Шиманьски не сыграет за команду в сезоне-2022/23. Контракт поляка с московским клубом действует до конца июня 2026 года.

23.07.2022 | Краснодар — Спартак