ЭСК ответила «Локомотиву». Сколько решений судей правильные?

Как стало известно «СЭ», экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Локомотива», попросившего оценить качество работы бригады арбитров во главе с Василием Казарцевым в матче 1-го тура чемпионата России с «Нижним Новгородом» (1:1).

По данным «СЭ», все решения судей, упомянутые железнодорожниками, признаны верными.

На 58-й минуте Казарцев правильно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после единоборства Антона Миранчука и Кирилла Гоцука. В том момент железнодорожник пробросил мяч мимо соперника, а через мгновение произошло игровое столкновение.

На 70-й минуте в центре поля столкнулись Гоцук и Алексис Бека-Бека. Судья и тут не увидел нарушения правил в действиях Гоцука, дал знак продолжить игру. Вскоре после этого нижегородцы сравняли счет. В той же атаке верно не зафиксировано положение «вне игры» у игрока гостей. Гол засчитан правильно.

На 89-й минуте Вильсон Изидор пробил по воротам нижегородцев и мяч попал в руку Дмитрия Стоцкого. Видеоассистент Игорь Панин провел проверку и не нашел оснований для назначения 11-метрового удара. Руки защитника находились близко к его груди и площадь тела не увеличивали. Пенальти правильно не назначен.