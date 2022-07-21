ЭСК ответила «Локомотиву». Сколько решений судей правильные?
Как стало известно «СЭ», экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Локомотива», попросившего оценить качество работы бригады арбитров во главе с Василием Казарцевым в матче 1-го тура чемпионата России с «Нижним Новгородом» (1:1).
По данным «СЭ», все решения судей, упомянутые железнодорожниками, признаны верными.
На 58-й минуте Казарцев правильно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после единоборства Антона Миранчука и Кирилла Гоцука. В том момент железнодорожник пробросил мяч мимо соперника, а через мгновение произошло игровое столкновение.
На 70-й минуте в центре поля столкнулись Гоцук и Алексис Бека-Бека. Судья и тут не увидел нарушения правил в действиях Гоцука, дал знак продолжить игру. Вскоре после этого нижегородцы сравняли счет. В той же атаке верно не зафиксировано положение «вне игры» у игрока гостей. Гол засчитан правильно.
На 89-й минуте Вильсон Изидор пробил по воротам нижегородцев и мяч попал в руку Дмитрия Стоцкого. Видеоассистент Игорь Панин провел проверку и не нашел оснований для назначения 11-метрового удара. Руки защитника находились близко к его груди и площадь тела не увеличивали. Пенальти правильно не назначен.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1