Медведев об уходе Дзюбы из «Зенита»: «В 99 случаях футболисты не готовы понять, что они уже не те»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о том, тяжело ли было клубу воспринять уход нападающего Артема Дзюбы.
«Обновление команды — нелегкий процесс, тем более когда теряешь легенд. То, что Дзюба является легендарным для нас игроком, не подлежит сомнению. Однако процесс изменений неизбежен. И в 99 случаях из 100 сами футболисты, особенно амбициозные, не в состоянии, не готовы понять, что они уже не те. В такой ситуации игроку, если он хочет остаться, надо соглашаться с тем, что его роль может поменяться и что оплата труда может измениться», — приводит «Российская газета» слова Медведева.
Гендиректор сине-бело-голубых привел в пример ситуацию с другим бывшим футболистом команды — Юрием Жирковым.
«Возьмите того же Юрия Жиркова — еще одну легенду «Зенита». Жирков реалистично относился к той роли, которую он исполнял. Думаю, не будь у него травмы, он бы продолжил играть, возможно, даже в «Зените». Расставание со значимыми людьми — это не только тяжелая психологическая, но я бы еще сказал и философская проблема», — добавил Медведев.
Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. По окончании сезона-2021/22 форвард покинул клуб из Санкт-Петербурга в связи с истечением срока контракта.
4 июля 33-летний россиянин намекнул, что скоро подпишет контракт с новой командой.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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