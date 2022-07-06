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Медведев об уходе Дзюбы из «Зенита»: «В 99 случаях футболисты не готовы понять, что они уже не те»

В «Зените» рассказали, как восприняли уход Дзюбы из команды
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о том, тяжело ли было клубу воспринять уход нападающего Артема Дзюбы.

«Обновление команды — нелегкий процесс, тем более когда теряешь легенд. То, что Дзюба является легендарным для нас игроком, не подлежит сомнению. Однако процесс изменений неизбежен. И в 99 случаях из 100 сами футболисты, особенно амбициозные, не в состоянии, не готовы понять, что они уже не те. В такой ситуации игроку, если он хочет остаться, надо соглашаться с тем, что его роль может поменяться и что оплата труда может измениться», — приводит «Российская газета» слова Медведева.

Гендиректор сине-бело-голубых привел в пример ситуацию с другим бывшим футболистом команды — Юрием Жирковым.

«Возьмите того же Юрия Жиркова — еще одну легенду «Зенита». Жирков реалистично относился к той роли, которую он исполнял. Думаю, не будь у него травмы, он бы продолжил играть, возможно, даже в «Зените». Расставание со значимыми людьми — это не только тяжелая психологическая, но я бы еще сказал и философская проблема», — добавил Медведев.

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. По окончании сезона-2021/22 форвард покинул клуб из Санкт-Петербурга в связи с истечением срока контракта.

4 июля 33-летний россиянин намекнул, что скоро подпишет контракт с новой командой.

Источник: https://rg.ru/2022/07/05/reg-szfo/gendirektor-zenita-medvedev-o-malkome-bakaeve-i-dziube.html
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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