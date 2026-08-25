Тренер «Зенита» Оливейра назвал конкурентов петербуржцев в борьбе за титул

Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра в разговоре с «СЭ» поделился мнением о конкурентах команды в борьбе за чемпионство.

«Наши главные конкуренты в борьбе за титул? Все московские команды, которые ставят такие задачи. И «Краснодар», который является очень сильной и крепкой командой. Мы боремся со всеми. «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА могут быть претендентами на титул? Даже несмотря на плохой старт некоторых из них, много матчей еще впереди», — сказал Оливейра «СЭ».

«Зенит» с 9 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.