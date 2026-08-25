Полузащитник «Динамо» Миранчук рассказал о целях команды в новом сезоне РПЛ

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук рассказал о целях бело-голубых в РПЛ на сезон-2026/27.

По мнению 30-летнего футболиста, в РПЛ бело-голубые должны бороться за топ-3.

«Когда ты говоришь, что ты хочешь быть в тройке, и у тебя какая-то картинка нарисовалась в голове, то ты сам себе, наверное, какие-то ставишь задачи, прежде всего, чтобы их достичь... Мне кажется, это правильно с таким подходом входить в чемпионат, что ты должен для себя ставить высокие задачи. Тем более у клуба все для этого есть и всегда было», — приводят «Вести» слова Миранчука из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

«Динамо» с 7 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. 29 августа в 6-м туре чемпионата бело-голубые сыграют на выезде с «Локомотивом».