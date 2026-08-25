Кисляк — о популярности: «Пока что спокойно выхожу на улицу и в метро могу спуститься»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос «СЭ» о его популярности.

— Тебя часто узнают на улице?

— Пока что спокойно выхожу на улицу, и в метро я могу спуститься. Может быть, подойдет 1-2 человека сфотографироваться, а могут вообще не подойти. Поэтому могу погулять где-нибудь в центре Москвы, в парке.

— Часто ездишь в метро?

— Сейчас реже стал ездить. Но бывает, из-за пробок быстрее добраться на метро, — сказал Кисляк «СЭ».

Матвей — воспитанник ЦСКА и выступает за основную команду клуба с 2023 года. Контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.