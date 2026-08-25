Махачкалинское «Динамо» стало лидером РПЛ в новом сезоне по созданным явным голевым моментам

Махачкалинское «Динамо» лидирует в РПЛ-2026/27 по количеству созданных явных голевых моментов, сообщает Opta.

По данным источника, за 5 туров команда из Дагестана имела 14 явных шансов забить и реализовала 7 из них.

На втором месте по данному показателю находится «Локомотив» (13 созданных моментов, из которых реализовано 3), на третьем — «Оренбург» (13, 3), а на четвертом — «Спартак» (12, 6).

Пятую строчку делят ЦСКА, «Динамо», «Краснодар», «Зенит». У команд по 11 созданных явных моментов при четырех реализованных.

После 5-го тура РПЛ махачкалинское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице с 9 очками. Следующий матч команда проведет 30 августа. Она встретится с «Рубином» на выезде.