Врач ЦСКА Безуглов — о травме Баринова: «В его восстановлении существует разные варианты развития событий»

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о вариантах восстановления полузащитника Дмитрия Баринова после травмы.

В воскресенье армейцы сообщили, что у 29-летнего футболиста диагностировано частичное повреждение передней крестообразной связки коленного сустава и повреждение внутренней боковой связки.

«Что касается Дмитрия Баринова, то в его восстановлении существуют разные варианты развития событий. Дима получил травму коленного сустава, который ранее уже был оперирован. Сейчас у него диагностировано частичное повреждение передней крестообразной связки, а также повреждение внутренней боковой связки. Учитывая, что трансплантат за счет хорошего мышечного корсета выдержал, ведь не зря Дима постоянно занимается профилактикой, произошло только частичное повреждение связки. В связи с этим в ближайшее время он пройдет курс, направленный на освежение воспалений в суставе, устранение отека.

Далее ему предстоит пройти повторное МРТ, чтобы еще раз оценить состояние связки, после чего мы примем решение об окончательной тактике лечения. Если будут получены данные, позволяющие нам рассчитывать на то, что связка сможет восстановиться без операции, то восстановление займет до трех месяцев. Если же повреждение не позволит сохранить необходимую стабильность сустава, придется выполнить операцию, тогда уже восстановление займет не менее шести месяцев», — приводит слова Безуглова пресс-служба армейцев.

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в январе 2026 года. Он сыграл 20 матчей за армейский клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Также Безуглов рассказал, когда защитник ЦСКА Мойзес перенесет операцию.