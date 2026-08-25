Ещенко — о позиции Жедсона: «Хочу, чтобы он играл ближе к атаке, у него большой потенциал в этом»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился с «СЭ» мнением об игре полузащитника красно-белых Жедсона Фернандеша.

«Игра Жедсона на позиции правого защитника — задумка тренера. Он хорош в атаке, что показал в матче против «Зенита». Естественно, он не защитник. Хочу, чтобы он играл ближе к атаке. У него большой потенциал в этом: он техничный, может отдать пас, пробить», — сказал Ещенко «СЭ».

В текущем сезоне Жедсон провел 6 матчей за «Спартак» и отдал 1 голевую передачу.