Еремякин — о новом сезоне РПЛ: «Оренбург» должен не допустить прямого вылета и быть в топ-10 или топ-12»
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о подготовке команды к новому сезону.
«С хорошим настроением готовимся к сезону в соответствии с намеченным планом. Команда пока готовится на сборах. Насколько я понимаю, все идет успешно и в плановом режиме», — приводит Metaratings.ru слова Еремякина.
Также он ответил на вопрос о целях, которые клуб может поставить перед собой в новом чемпионате.
«Сначала надо завершить трансферную кампанию, потом уже будем ставить команде задачу. Речь о задаче попасть в топ-10? Предварительно да, все как вы говорите. Не допустить прямого вылета и быть в топ-10 или топ-12. Мы понимаем все сложности и наши возможности», — добавил президент «Оренбурга».
В сезоне-2023/24 «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -