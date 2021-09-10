Экс-тренер «Спартака» Андреас Хинкель, принявший участие в Кубке Легенд, высказался о неудачных результатах красно-белых в начале сезона.

— Что вы думаете о результатах «Спартака» в начале сезона?

— Я не видел игр, но результат знаю. Безусловно, он не хороший.

— Почему вы не видели игр?

— Был в отпуске, у меня дети. Сами понимаете — занят.

— Тедеско говорил, что вы бы стали хорошим тренером «Спартака»

— Я не знаю. В футболе случается всякое. Пока я провожу время с семьей. Возможно, я вернусь. Не сейчас, но в будущем. Спасибо ему. Мы прекрасно работали вместе. Он отличный тренер, но в футболе меняется все очень быстро.

— Есть ли шанс, что вы вернетесь в «Спартак»?

— Это было прекрасное время в «Спартаке». Но сейчас я хочу провести время с семьей. Я всегда буду рад вернуться. Не сейчас, но в будущем.