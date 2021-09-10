Экс-тренер «Спартака» Хинкель — о результатах команды: «Безусловно, они не хорошие»
Экс-тренер «Спартака» Андреас Хинкель, принявший участие в Кубке Легенд, высказался о неудачных результатах красно-белых в начале сезона.
— Что вы думаете о результатах «Спартака» в начале сезона?
— Я не видел игр, но результат знаю. Безусловно, он не хороший.
— Почему вы не видели игр?
— Был в отпуске, у меня дети. Сами понимаете — занят.
— Тедеско говорил, что вы бы стали хорошим тренером «Спартака»
— Я не знаю. В футболе случается всякое. Пока я провожу время с семьей. Возможно, я вернусь. Не сейчас, но в будущем. Спасибо ему. Мы прекрасно работали вместе. Он отличный тренер, но в футболе меняется все очень быстро.
— Есть ли шанс, что вы вернетесь в «Спартак»?
— Это было прекрасное время в «Спартаке». Но сейчас я хочу провести время с семьей. Я всегда буду рад вернуться. Не сейчас, но в будущем.
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