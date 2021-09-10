«Рубин» обыграл «Динамо» в матче молодежного первенства
«Рубин» обыграл «Динамо» в матче 8-го тура молодежного первенства — 1:0.
Единственный гол в матче с пенальти забил Алекс Раджабов.
В параллельной встрече «Крылья Советов» победили «Строгино» со счетом 1:0. В составе самарцев отличился Роман Ермаков.
Молодежные команды
8-й тур
«Рубин — мол.» (Казань) — «Динамо — мол.» (Москва) — 1:0 (0:0)
Гол: Раджабов, 89 — с пенальти.
Судья: Довбня (Симферополь).
10 сентября. Казань. Стадион «Рубин».
«Строгино — мол.» (Москва) — «Крылья Советов — мол.» (Самара) — 0:1 (0:1)
Гол: Ермаков, 12.
Судья: Феклистов (Великие Луки).
10 сентября. Москва. Стадион «СК Рублево».
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