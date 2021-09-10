Бывший помощник Тедеско в «Спартаке» опроверг слухи о личной жизни тренера

Экс-тренер «Спартака» Андреас Хинкель ответил на слухи о бывшем главном тренере красно-белых Доменико Тедеско.

— Зарема Салихова говорила, что Тедеско употребляет наркотики?

— Я не знаю, ничего не слышал об этом.

— Было также сказано, что Тедеско — гей.

— Это точно неправда, у него есть семья (смеется).

Напомним, под руководством Тедеско «Спартак» выиграл серебряные медали чемпионата России и вышел в квалификацию Лиги чемпионов.