Бывший помощник Тедеско в «Спартаке» опроверг слухи о личной жизни тренера
Экс-тренер «Спартака» Андреас Хинкель ответил на слухи о бывшем главном тренере красно-белых Доменико Тедеско.
— Зарема Салихова говорила, что Тедеско употребляет наркотики?
— Я не знаю, ничего не слышал об этом.
— Было также сказано, что Тедеско — гей.
— Это точно неправда, у него есть семья (смеется).
Напомним, под руководством Тедеско «Спартак» выиграл серебряные медали чемпионата России и вышел в квалификацию Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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