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Плавание

14 августа, 21:00

Колесников и Самусенко взяли серебро и бронзу ЧЕ, уступив победителю одну и три сотых

Алина Савинова
Павел Самусенко.
Фото AFP

Российский пловец Климент Колесников стал серебряным призером чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 50 м на спине.

Спортсмен уступил 0,01 секунды победителю Мирославу Кнедле из Чехии, который показал время 24,11 секунды. Еще один россиянин Павел Самусенко завоевал бронзу. Его отставание от чеха составило 0,03 секунды.

Ранее в пятницу российская пловчиха Евгения Чикунова выиграла золото на дистанции 200 м брассом, а Дарья Клепикова стала третьей на дистанции 100 м баттерфляем.

Чемпионат Европы проходит в Париже и завершится 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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Плавание
Климент Колесников
Павел Самусенко
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