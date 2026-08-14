Колесников и Самусенко взяли серебро и бронзу ЧЕ, уступив победителю одну и три сотых

Российский пловец Климент Колесников стал серебряным призером чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 50 м на спине.

Спортсмен уступил 0,01 секунды победителю Мирославу Кнедле из Чехии, который показал время 24,11 секунды. Еще один россиянин Павел Самусенко завоевал бронзу. Его отставание от чеха составило 0,03 секунды.

Ранее в пятницу российская пловчиха Евгения Чикунова выиграла золото на дистанции 200 м брассом, а Дарья Клепикова стала третьей на дистанции 100 м баттерфляем.

Чемпионат Европы проходит в Париже и завершится 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.