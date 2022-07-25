Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о переходе Ивана Игнатьева в московский клуб.

«Я в ужасе! Надо было не продлять Смолова и брать Игнатьева! Очень умный ход! Это за гранью понимания. Может, я чего-то не понимаю», — сказала Смородская «СЭ».

В прошедшем сезоне Игнатьев провел 14 матчей в Российской премьер-лиге, играя за «Рубин» и «Крылья Советов», и отметился в них одним забитым мячом. Летом он стал свободным агентом.