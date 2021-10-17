Егор Титов: «Цымбаларь выходил после травмы и играл на мастерстве. Сейчас в «Спартаке» играют, как умеют»
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил игру Джордана Ларссона и Романа Зобнина в дерби с «Динамо» (2:2).
— Ларссон вернулся в состав, но далек от себя прежнего...
— Здесь можно говорить не только о шведе, но, например, о Роме Зобнине. Сегодня он был малозаметен. Пропустил много, это понятно... А знаете, как было в наше время у Романцева?
— Как?
— Вспоминаю покойного Илюху Цымбаларя. Уже в 27-28 лет он довольно часто травмировался и много пропускал. А когда возвращался в строй, Олег Иваныч ему говорил: «Ты в старте, сыграй сколько сможешь. Устанешь — руку поднимешь, я тебя сразу заменю». Такой подход у Романцева был ко всем ребятам из основной обоймы. И мы все терпели, выходили с первых минут. Но тогда мы играли на мастерстве. Про нынешних футболистов, увы, я так сказать не готов. Они играют, как могут... Выходят на поле после травм и пропадают.
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