Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Егор Титов: «Цымбаларь выходил после травмы и играл на мастерстве. Сейчас в «Спартаке» играют, как умеют»

11:45
Игрун (Слай) -Джоржан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игрун (Слай) -Джоржан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил игру Джордана Ларссона и Романа Зобнина в дерби с «Динамо» (2:2).

— Ларссон вернулся в состав, но далек от себя прежнего...

— Здесь можно говорить не только о шведе, но, например, о Роме Зобнине. Сегодня он был малозаметен. Пропустил много, это понятно... А знаете, как было в наше время у Романцева?

— Как?

— Вспоминаю покойного Илюху Цымбаларя. Уже в 27-28 лет он довольно часто травмировался и много пропускал. А когда возвращался в строй, Олег Иваныч ему говорил: «Ты в старте, сыграй сколько сможешь. Устанешь — руку поднимешь, я тебя сразу заменю». Такой подход у Романцева был ко всем ребятам из основной обоймы. И мы все терпели, выходили с первых минут. Но тогда мы играли на мастерстве. Про нынешних футболистов, увы, я так сказать не готов. Они играют, как могут... Выходят на поле после травм и пропадают.

Полностью интервью с Егором Титовым читайте на сайте «СЭ»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Динамо 2
Матч завершен

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виталий Айрапетов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Исмаилов переезжал Минеева борьбой и давлением, но снова выдохся: на этот раз Владимир не простил Магу
Погибшие в Албании российские туристы перед смертью заказали вино
1
1
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры