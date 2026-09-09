Хет-трик Торреса и дубль Дембеле принесли «ПСЖ» разгромную победу над «Слованом»

«ПСЖ» одержал крупную победу над «Слованом» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 6:1. Игра прошла на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже.

У французской команды хет-трик оформил Ферран Торрес и дублем отметился Усман Дембеле, который также сделал две результативные передачи. Еще один гол парижан забил Фабиан Руис.

Единственный мяч гостей на счету Сулеймана Камары, который поразил ворота российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, обыграв защитника Илью Забарного.

В следующем туре Лиги чемпионов «ПСЖ» 14 октября на выезде встретится с «Манчестер Сити», а «Слован» в этот же день примет «Штутгарт».