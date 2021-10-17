«Спартак» присматривается к Зиньковскому на случай неудачных переговоров с Бакаевым

Как стало известно «СЭ», переговоры «Спартака» по продлению контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым проходят сложно.

Представители игрока просят у клуба зарплату, которую клуб в данный момент платить не готов, стороны далеки от компромисса. При этом красно-белые присматриваются к полузащитнику «Крыльев Советов» Антону Зиньковскому, на случай если с Бакаевым все-таки не удастся договориться.

В сезоне-2021/22 Бакаев провел 15 матчей за «Спартак», на его счету 2 результативных передачи. Нынешний контракт 25-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2022 года.

25-летний Зиньковский забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи в 11 матчах сезона-2021/22 в составе «Крыльев Советов».